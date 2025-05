Alessandro Castellaccio ucciso per aver chiesto di abbassare la musica | chiesti 21 anni per l’aggressore

Alessandro Castellaccio, operatore sanitario, è stato tragicamente ucciso dopo aver chiesto di abbassare la musica in una serata di festa. Il pubblico ministero ha richiesto 21 anni di carcere per Mircea Nasaf, uno dei due aggressori coinvolti nella brutale aggressione avvenuta il 18 giugno 2023. La comunità chiede giustizia per questa violenza ingiustificabile.

Il pubblico ministero ha chiesto ventuno anni di carcere per Mircea Nasaf, uno dei due uomini che il 18 giugno 2023 hanno picchiato a morte l'operatore sanitario Alessandro Castellaccio. 🔗Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Alessandro Castellaccio ucciso per aver chiesto di abbassare la musica: chiesti 21 anni per l’aggressore

Se ne parla anche su altri siti

Alessandro Castellaccio ucciso dopo la lite per la musica troppo alta, chiesti 21 anni per uno degli assassini

romatoday.it scrive: L'infermiere su colpito anche da un calcio al volto "come se fosse un pallone". Per quella vicende già è stato condannato un uomo ...

Alessandro Castellaccio ucciso a botte dopo la lite per la musica troppo alta a Tivoli, chiesti 21 anni per uno degli assassini

Lo riporta msn.com: L'aggressione nel giugno 2023 a Tivoli. Al 53enne romeno Mircea Nasaf l'aggravante della minorata difesa. Ion Voicu condannato a 10 anni in appello. La vittima aveva 41 anni ed era infermiere ...

Ucciso per aver chiesto di abbassare il volume: pena ridotta all’aggressore di Alessandro Castellaccio

fanpage.it scrive: Alessandro Castellaccio è stato ucciso a giugno 2023 solo per aver chiesto di abbassare il volume della musica davanti un bar ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

TALE E QUALE SHOW LA FINALISSIMA : Quarto giudice Alessandro Siani

Il giorno della finalissima? arrivato. Venerd? 20 novembre andr? in onda alle 21.25 la decima e ultima puntata di?Tale e Quale Show?, il variet? di Rai1 condotto da Carlo Conti, prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy.