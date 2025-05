Alcolici ripetutamente venduti a minorenni a Chieri | negozianti sanzionati identificati una ventina di giovani

A Chieri, intensificati i controlli sui negozianti per contrastare la vendita di alcolici ai minorenni. Gli agenti di polizia locale hanno identificato circa venti giovani coinvolti in episodi di acquisto illecito durante ispezioni in vari esercizi commerciali. Diverse sanzioni sono state comminate agli esercenti che hanno violato la normativa.

Gli agenti del comando di polizia locale di Chieri hanno accertato reiterate cessioni di alcolici ai minori durante le verifiche effettuate in negozi di vicinato, in particolare tra le vie Vittorio Emanuele II, via Roma, via Gualderia e piazza Pellico. Alcuni esercenti sono stati sanzionati ai.

