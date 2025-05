Alcaraz sa già cosa lo aspetta in finale a Roma | “Avete visto tutti Jannik contro Ruud”

Carlos Alcaraz, dopo la vittoria su Lorenzo Musetti, si prepara per la finale a Roma con la consapevolezza di conoscere già il suo avversario: "Avete visto tutti Jannik contro Ruud". Le aspettative sono alte, e il giovane talento spagnolo è pronto a dare il massimo per trionfare. Continua a leggere...

Carlos Alcaraz dopo la vittoria con Musetti e alla vigilia della finale contro uno tra Sinner e Paul, sa già cosa lo aspetta. 🔗Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Alcaraz sa già cosa lo aspetta in finale a Roma: “Avete visto tutti Jannik contro Ruud”

Alcaraz, confessione shock: "Così ho toccato il fondo". Cosa è successo

Secondo thesocialpost.it: “Dovevo capire cosa stesse succedendo” A Miami ... Il rispetto per l’italiano è autentico. Ma Alcaraz sa di essere tornato: più maturo, più centrato, forse meno istintivo ma più consapevole. “Mi ...

Alcaraz primo semifinalista degli Internazionali di Roma, aspetta uno fra Zverev e Musetti

Da ilnapolista.it: arlos Alcaraz primo semifinalista degli Internazionali di Roma. Lo spagnolo ha battuto Draper in due set, 6-4, 6-4.

Alcaraz: "Ho pensato di fermarmi. Sinner? Ora mi concentro su ciò che conta davvero"

Come scrive adnkronos.com: L'ultimo mese ha riconsegnato al tennis mondiale la versione migliore di Carlos Alcaraz. Lo spagnolo è ... a parlare in conferenza stampa e non sapevo cosa dire. Ho pensato di fermarmi una ...

