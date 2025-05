alcaraz infrange il sogno di una finale tutta italiana a roma musetti cede in 2 set dopo un match in equilibrio

Carlos Alcaraz entra per la prima volta in finale agli Internazionali d’Italia. Il murciano nega al pubblico del Foro Italico di Roma la possibilità di una finale tutta italiana battendo con il punteggio di 6-3 7-6(4) Lorenzo Musetti in due ore. Match particolarmente condizionato dal vento, questo, ed è anche per questo che nessuno dei due gioca al massimo. Alcaraz aspetta ora uno tra Jannik Sinner e l’USA Tommy Paul, in campo stasera. Musetti non inizia proprio bene: non è assistito dalla prima, commette qualche errore di troppo e così è Alcaraz che si procura subito il break ai vantaggi. Si scioglie però in modo rapido, il toscano: un paio di bei rovesci, un errore del murciano e 15-40, solo che due dritti, uno in avanzamento e l’altro sulla seconda, lo tradiscono, come anche sul terzo tentativo. 🔗Leggi su Oasport.it

