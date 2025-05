Alcaraz e una finale con Sinner a Roma | Non vedo l’ora sarebbe una battaglia

Carlos Alcaraz conquista la finale agli Internazionali d'Italia 2025, superando Lorenzo Musetti in una semifinale intensa. Il tennista spagnolo attende con entusiasmo l'esito del match tra Jannik Sinner e Tommy Paul, pronto per una battaglia appassionante sul campo di Roma. La finale promette emozioni forti e un duello tra due talenti del tennis.

(Adnkronos) – Carlos Alcaraz vola in finale agli Internazionali d'Italia 2025. Oggi, venerdì 16 maggio, il tennista spagnolo ha battuto Lorenzo Musetti in due set nella semifinale del Masters 1000 di Roma. Ora Alcaraz aspetta il match tra Jannik Sinner e Tommy Paul per scoprire chi sarà il suo avversario nell'ultimo atto del torneo.

