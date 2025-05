Alcaraz batte Musetti nonostante le solite distrazioni

Carlos Alcaraz ha sconfitto Lorenzo Musetti in semifinale agli Internazionali d’Italia 2025, con un punteggio di 6-3, 7-6(4). Nonostante le solite distrazioni, Musetti ha dimostrato il suo talento in una partita intensa e combattuta, durata due ore e 4 minuti, che ha messo in evidenza le sue straordinarie abilità sul campo.

La corsa di (un comunque straordinario) Lorenzo Musetti agli Internazionali d’Italia 2025 si è interrotta sotto i colpi di Carlos Alcaraz in semifinale. L’azzurro è stato sconfitto con il punteggio di 6-3, 7-6(4) maturato in due ore e 4 minuti, al termine di una partita combattuta, sempre in bilico, ma in cui – va detto – lo spagnolo ha sempre dimostrato di avere le redini in mano. Nonostante le ormai abituali distrazioni che però stavolta Carlos ha saputo tenere a bada. Leggi anche: Errani e Paolini in finale di doppio. La domanda è: Errani è la più grande doppista di sempre? Lorenzo ha fatto tanti errori, forse anche per colpa del vento. Lo spagnolo ha chiuso il primo set con il punteggio di 6-3 in 54 minuti. Musetti prima del set point decisivo ha spaccato una racchetta a terra, dopo l’ennesima palla finita fuori e si è preso anche un warning dal giudice. 🔗Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Alcaraz batte Musetti nonostante le solite distrazioni

