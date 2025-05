Alcaraz batte Musetti nella semifinale di Roma 2025 | lo spagnolo attende Sinner o Paul in finale

Carlos Alcaraz si guadagna un posto nella finale degli Internazionali d'Italia 2025, battendo Lorenzo Musetti con un combattuto 6-3, 7-6. Dopo due ore e tre minuti di intenso gioco al Foro Italico, lo spagnolo attende il vincitore della semifinale tra Jannik Sinner e Tommy Paul per coronare il suo sogno romano.

Carlos Alcaraz conquista la finale a Roma degli Internazionali d’Italia 2025, superando in semifinale Lorenzo Musetti con il punteggio di 6-3, 7-6 dopo due ore e tre minuti di grande battaglia al Foro Italico. Lo spagnolo si prepara ora ad affrontare in finale il vincitore della sfida serale tra Jannik Sinner e Tommy Paul, attesa alle 20:30. Lorenzo Musetti – FotogrammaIPA Semifinale Roma 2025, il match: Alcaraz piĂą solido di Musetti nei momenti chiave. Nel primo set, Alcaraz parte forte: break immediato e vantaggio consolidato fino al 4-1. Musetti riesce a rientrare sul 4-3, ma lo spagnolo piazza un altro break e chiude 6-3. L’italiano appare nervoso e riceve anche un warning dopo aver spaccato la racchetta. Nel secondo parziale, Musetti sembra reagire: break per il 2-1, poi 3-1. Ma sul 4-2, l’inerzia cambia. 🔗Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - Alcaraz batte Musetti nella semifinale di Roma 2025: lo spagnolo attende Sinner o Paul in finale

