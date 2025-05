Alberto Trentini la diplomazia silenziosa dà risultati | prima telefonata a casa dopo sei mesi di detenzione in Venezuela

Dopo sei mesi di detenzione in Venezuela, Alberto Trentini ha finalmente avuto la possibilità di contattare la sua famiglia con una breve telefonata. Arrestato il 15 novembre scorso, la rinnovata comunicazione segna un progresso significativo nella sua vicenda, con Trentini che ha rassicurato i familiari sulle sue condizioni di salute. La diplomazia silenziosa sembra dare frutti.

Alberto Trentini, il cooperante italiano arrestato in Venezuela il 15 novembre scorso, ha sentito dal carcere nelle scorse ore i suoi familiari in una breve telefonata, la prima da quando si erano perse le sue tracce. Trentini, a quanto si apprende, avrebbe rassicurato sulle sue condizioni di salute e sul fatto che riceve le cure mediche di cui ha bisogno ed espresso il desiderio di poter tornare presto a casa. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni lo scorso aprile aveva telefonato alla madre del cooperante veneziano, Armanda Colusso. Nel colloquio aveva assicurato alla famiglia Trentini l’impegno del governo per riportarlo a casa. Prima telefonata di Alberto Trentini a casa: «Spero di tornare presto». «A nome del governo italiano, esprimo sollievo per la prima telefonata di Alberto Trentini ai suoi familiari dopo 181 giorni di detenzione nelle carceri venezuelane», ha commentato il viceministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Edmondo Cirielli, sottolineando che «questo passo in avanti è frutto di un lungo lavoro di mediazione diplomatica». 🔗Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Alberto Trentini, la diplomazia silenziosa dà risultati: prima telefonata a casa dopo sei mesi di detenzione in Venezuela

