Alberto Trentini il cooperante detenuto in Venezuela telefona alla famiglia

Il cooperante ha detto di essere in buone condizioni e ha espresso il desiderio di tornare presto in Italia

Alberto Trentini, il cooperante detenuto in Venezuela, telefona alla famiglia

Riporta ilgiornale.it: Alberto Trentini, che si trova in un carcere di Caracas dal 15 novembre, ha parlato con la famiglia, ha detto di essere in buone condizioni e ha espresso il desiderio di tornare presto in Italia. Lo ...

