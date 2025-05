Alberto Trentini ha chiamato i familiari | mangia e prende le medicine

Alberto Trentini ha finalmente contattato la sua famiglia dopo 181 giorni di prigionia in Venezuela. Durante la telefonata, ha rassicurato i suoi cari dicendo di mangiare e prendere le medicine, esprimendo la speranza di tornare presto a casa. Il colloquio, inaspettato, ha portato un raggio di luce in una situazione drammatica.

È vivo Alberto Trentini. Mangia e prende le medicine. Per la prima volta in 181 giorni di prigionia in Venezuela, ha potuto telefonare a casa e ha comunicato alla famiglia le sue condizioni. “Spero di tornare presto”, ha detto. Il colloquio di Trentini non è stato programmato ma era in qualche modo atteso dal governo. A Repubblica, fonti di Palazzo Chigi mettono infatti in relazione la possibilità di contattare i familiari con l’ azione diplomatica dell’esecutivo nei confronti del governo Maduro. In questo quadro si sarebbe inserito anche, la scorsa settimana, il rilascio e il rimpatrio di Alfredo Schiavo, il cittadino italo-venezuelano tornato in Italia dopo cinque anni in cella a Helicoide, il carcere di Caracas sorvegliato dal Servizio bolivariano dell’intelligence (Sebin). Quando si è sbloccata la sua situazione, anche con la mediazione della Comunità di Sant’Egidio, il governo – attraverso il viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli – aveva ringraziato Nicolas Maduro “per il suo personale intervento” a “nome del governo italiano” esprimendo “soddisfazione”. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Alberto Trentini ha chiamato i familiari: mangia e prende le medicine

Su questo argomento da altre fonti

Alberto Trentini, a sei mesi dall'arresto non c'è che una cosa da pretendere: “Fate presto”

Segnala wired.it: Come ha chiesto la madre del cooperante detenuto in Venezuela da metà novembre in una lettera al Tg3. Basti pensare a quante cose sono cambiate in questi mesi per comprendere che non possiamo e non do ...

Alberto Trentini chiama la famiglia: “Spero di tornare presto a casa”

repubblica.it scrive: La prima telefonata dopo 181 giorni di prigionia è il frutto del lavoro di mediazione diplomatica tra il governo italiano e quello di Maduro ...

Chi è Alberto Trentini, il cooperante italiano arrestato e detenuto in Venezuela da 5 mesi

Riporta alphabetcity.it: Da cinque mesi Alberto Trentini, cooperante veneziano, è detenuto in Venezuela ma non si sa il motivo: la famiglia chiede risposte.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Alberto Genovese indagato per un secondo stupro : C’era anche la fidanzata

Tra le carte della Procura di Milano, che sta indagando su Alberto Genovese, c'è anche una dichiarazione formale di una seconda ragazza che accusa l'imprenditore di averla violentata a Ibiza.