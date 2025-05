Alberto Trentini chiama la famiglia dal carcere per la prima volta | Spero di tornare a casa presto

Alberto Trentini ha telefonato per la prima volta alla sua famiglia dal carcere, esprimendo la speranza di tornare a casa presto. Ha rassicurato i familiari sulle sue condizioni, confermando di mangiare e prendere le medicine necessarie. Il 8 aprile scorso, Giorgia Meloni aveva contattato la madre di Trentini per aggiornarla sulla situazione.

L'uomo ha rassicurato la famiglia: mangia e prende le medicine di cui ha bisogno. Giorgia Meloni, l'8 aprile scorso, aveva sentito la la madre di Trentini

Altre fonti ne stanno dando notizia

Alberto Trentini chiama la famiglia dal carcere di Caracas dopo sei mesi di silenzio: «Sto bene, prendo le medicine»

msn.com scrive: Dopo sei mesi di silenzio, Alberto Trentini ha finalmente parlato con la sua famiglia. Il cooperante italiano, detenuto in Venezuela dal novembre 2024, ...

Alberto Trentini chiama la famiglia: «Mangio e prendo le medicine, spero di tornare presto a casa». Il primo contatto dal Venezuela dopo 181 giorni

Da msn.com: VENEZIA - Alberto Trentini è vivo e sta "bene": come può stare una persona incarcerata da 181 giorni in isolamento, senza contatti ...

Alberto Trentini chiama casa: “Spero di tornare presto in Italia”

Riporta repubblica.it: La prima telefonata dopo 182 giorni di prigionia è il frutto del lavoro di mediazione diplomatica tra il governo italiano e quello di Maduro ...

