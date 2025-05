Alberto Trentini chiama la famiglia dal carcere | Mangio e prendo le medicine spero di tornare presto a casa Il primo contatto dal Venezuela dopo 181 giorni

Alberto Trentini rompe il silenzio dopo 181 giorni di isolamento nel carcere venezuelano. In una telefonata alla famiglia, rassicura: "Mangio e prendo le medicine, spero di tornare presto a casa". Le sue parole offrono un barlume di speranza, ma la sua situazione rimane critica, con assenza di contatti legali e familiari.

VENEZIA - Alberto Trentini è vivo e sta "bene": come può stare una persona incarcerata da 181 giorni in isolamento, senza contatti con la famiglia né con un avvocato,. 🔗Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Alberto Trentini chiama la famiglia dal carcere: «Mangio e prendo le medicine, spero di tornare presto a casa». Il primo contatto dal Venezuela dopo 181 giorni

Alberto Trentini chiama la famiglia: «Mangio e prendo le medicine, spero di tornare presto a casa». Il primo contatto dal Venezuela dopo 181 giorni

Si legge su msn.com: VENEZIA - Alberto Trentini è vivo e sta "bene": come può stare una persona incarcerata da 181 giorni in isolamento, senza contatti ...

Alberto Trentini chiama la famiglia: “Spero di tornare presto a casa”

Lo riporta repubblica.it: La prima telefonata dopo 181 giorni di prigionia è il frutto del lavoro di mediazione diplomatica tra il governo italiano e quello di Maduro ...

Alberto Trentini, a sei mesi dall'arresto non c'è che una cosa da pretendere: “Fate presto”

Si legge su wired.it: Come ha chiesto la madre del cooperante detenuto in Venezuela da metà novembre in una lettera al Tg3. Basti pensare a quante cose sono cambiate in questi mesi per comprendere che non possiamo e non do ...

