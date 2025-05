Albania vertice d’urgenza dei Volenterosi con Zelensky e Trump al telefono

In seguito al summit della Comunità politica europea, l'Albania ospita un vertice d'urgenza dei "Volenterosi", con Macron, Merz, Starmer e Tusk uniti a Zelensky in una serie di colloqui cruciali. Mentre i lavori avanzano a Istanbul, i leader affrontano la complessa crisi in Ucraina e le sfide legate alla gestione dei flussi migratori.

Dopo il summit della Comunità politica europea che si è concentrata sulla complessa situazione in Ucraina, con i colloqui che oggi si svolgevano in contemporanea a Istanbul, e la gestione dei flussi migratori, il quartetto dei Volenterosi (Macron, Merz, Starmer, Tusk", con affiliato Zelensky, ha sentito il Presidente degli Stati Uniti alleato circa i negoziati in Turchia ed ottenere il lascia passare all'imposizione di nuove sanzioni a Putin L'articolo Albania, vertice d’urgenza dei Volenterosi con Zelensky e Trump al telefono proviene da Il Difforme. 🔗Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Albania, vertice d’urgenza dei Volenterosi con Zelensky e Trump al telefono

Se ne parla anche su altri siti

Meloni a vertice Cpe Tirana: "L'Albania è Europa come l'Italia"

Si legge su ilgiornale.it: "L'Albania è ovviamente europea, come l'Italia, la Serbia, la Norvegia, al di là se siano parte di questa o quella organizzazione. L'Ue è la casa per realizzare quella che mi piace chiamare riunificaz ...

Vertice Ue a Tirana, i leader europei "tornano bambini" con l'IA

repubblica.it scrive: I leader dei 47 paesi, riuniti all'Opera nazionale di Tirana per il vertice della Comunità politica europea, sono 'tornati bambini' grazie ad un video realizzato con l'intelligenza artificiale. Nel fi ...

Vertice CPE a Tirana. L’Albania accoglie i leader europei tra diplomazia e saluti “virtuali”.

Riporta torinofree.it: Tra sfide serie del continente e sempre più rilevanti per tutti i paesi dell’Unione, e un tocco di inaspettata leggerezza, si è aperto oggi nella capitale albanese, a Tirana, il sesto vertice della Co ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Euro 2024 - Italia al via con l'Albania

Sfida dove l’Under, a 1,75, si fa preferire leggermente all’Over, a 2,00: ecco quindi che il più classico dei 2-0 si gioca a 5,75 per i campioni d’Europa mentre lo stesso risultato esatto ma in favore delle Aquile albanesi pagherebbe 50 volte la posta.