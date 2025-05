Albania Rama in ginocchio per Giorgia video E la Meloni scuote l’Europa | Radici e identità contro il declino

Giorgia Meloni arriva a Tirana per il vertice della Comunità Politica Europea, suscitando reazioni inattese. Edi Rama, primo ministro albanese, si inginocchia in un gesto simbolico che racchiude tensioni culturali e politiche. Questo incontro segna un momento cruciale per l’identità europea e il dibattito su radici e declino, mentre la Meloni scuote le fondamenta del continente.

Arriva Giorgia Meloni e Edi Rama si inginocchia. La presidente del Consiglio è arrivata al vertice della Comunità Politica Europea a Tiranaec è stata accolta dal primo ministro albanese Edi Rama. Quest’ultimo si è reso protagonista di un siparietto curioso inginocchiandosi davanti alla leader italiana, un gesto già visto in precedenza: anche lo scorso gennaio, ad Abu Dhabi, Rama aveva salutato Meloni nello stesso modo. Davanti alle telecamere e agli obiettivi dei fotografi riuniti in piazza Skanderbeg, Meloni ha reagito con una battuta al gesto di Rama, invitando scherzosamente il primo ministro albanese a inginocchiarsi “solo quando siamo da soli”. “Edi, no. La devi smettere – ha aggiunto Meloni-. Lo fa per sembrare alto come me.”. Poi, durante la sessione plenaria del summit della Comunità Politica Europea, a Tirana, Giorgia Meloni con Rama e con gli altri leader ha parlato di cose serie. 🔗Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Albania, Rama in ginocchio per Giorgia (video). E la Meloni scuote l’Europa: “Radici e identità contro il declino”

