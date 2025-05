Il premier ha chiarito di non aver raggiunto gli altri leader europei - Merz, Macron, Starmer e Zelensky - in quanto l'Italia non è favorevole all'iniziativa dei volenterosi. Rispondendo alle accuse delle opposizioni, Meloni ha chiarito di non voler perdere la sua credibilità "perché dobbiamo farci una foto e poi dire di no" L'articolo Albania, Meloni spiega assenza a vertice Volenterosi e Macron frena: “Non divulghiamo falsità” proviene da Il Difforme. 🔗Leggi su Ildifforme.it

