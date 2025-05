Albania Meloni assente a vertice d’urgenza dei Volenterosi con Zelensky | Non siamo favorevoli a invio truppe

Il premier Meloni ha scelto di non partecipare al vertice d'urgenza dei "volenterosi" con Zelensky, ribadendo la posizione dell'Italia contraria all'invio di truppe. In risposta alle critiche delle opposizioni, ha sottolineato l'importanza di mantenere la propria credibilità, evidenziando l'assenza di accordo con altri leader europei come Merz, Macron e Starmer.

Il premier ha chiarito di non aver raggiunto gli altri leader europei - Merz, Macron, Starmer e Zelensky - in quanto l'Italia non è favorevole all'iniziativa dei volenterosi. Rispondendo alle accuse delle opposizioni, Meloni ha chiarito di non voler perdere la sua credibilità "perché dobbiamo farci una foto e poi dire di no"

