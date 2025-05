Albania Meloni accolta da Rama alla Cpe | i due leader si incontreranno per trattare sui centri per migranti

Oggi, durante il summit della Comunità Politica Europea a Tirana, la Premier Giorgia Meloni è stata accolta dal Primo Ministro Edi Rama. I due leader si incontreranno per discutere riguardo ai centri per migranti, in particolare quelli di Schengjin e Gjiader, e Meloni prenderà parte a una tavola rotonda sulla gestione dei flussi migratori.

In occasione del summit della Comunità Politica Europea, che si sta svolgendo oggi per la prima volta a Tirana, Giorgia Meloni ed Edi Rama si incontreranno in privato per trattare sui cpr e i centri di Schengjin e Gjiader. Meloni parteciperà poi ad una tavola rotonda sulla gestione dei flussi migratori

