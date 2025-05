Albania Edi Rama accoglie Giorgia Meloni in ginocchio

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è arrivata a Tirana per il sesto vertice della Comunità politica europea, dove è stata accolta dal primo ministro albanese Edi Rama. L'evento si svolge in Piazza Skanderbeg, cuore pulsante della capitale albanese, con la partecipazione di altri leader europei in un clima di cooperazione e dialogo.

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, arriva a Tirana, in Albania, per partecipare al sesto vertice della Comunità politica europea (Cpe) che si svolge nel cuore della città, in Piazza Skanderbeg. La premier è stata accolta, così come gli altri leader, dal primo ministro albanese Edi Rama, il quale si è inginocchiato al suo arrivo. Il summit riunisce 52 leader europei, tra capi di Stato o di Governo insieme ai capi delle principali istituzioni europee e internazionali. Per la prima volta l’appuntamento si tiene nei Balcani occidentali e, come sottolinea il sito ufficiale, “si svolge in un momento in cui l’Europa si trova a un punto di svolta critico. Una guerra persiste sul suo fianco orientale. Le tensioni stanno aumentando a livello globale. Minacce ibride, coercizione economica e sconvolgimenti tecnologici stanno mettendo alla prova la resilienza democratica e richiedono risposte europee più coordinate”. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Albania, Edi Rama accoglie Giorgia Meloni in ginocchio

