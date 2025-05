Alatri dopo anni tutto pronto per i lavori di demolizione e ricostruzione della scuola Luigi Ceci

Dopo anni di attesa, Alatri si prepara a vedere la rinascita della scuola elementare Luigi Ceci. La Cuc ha finalmente aggiudicato la gara Sua N.7/2025 per i lavori di demolizione e ricostruzione, mirati all’adeguamento sismico. L'assessore Roberto Addesse annuncia con soddisfazione l'inizio di un progetto fondamentale per la sicurezza e l'istruzione dei giovani alatrensi.

E' di queste ore la notizia che la Cuc ha aggiudicato la gara Sua N.72025 per i lavori di demolizione per adeguamento sismico mediante demolizione e ricostruzione della scuola elementare Luigi Ceci di Alatri (Frosinone). "Dopo anni di attesa - annuncia l'assessore Roberto Addesse -, questo. 🔗Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Alatri, dopo anni tutto pronto per i lavori di demolizione e ricostruzione della scuola Luigi Ceci

Cosa riportano altre fonti

Omicidio Alatri, ergastolo per Roberto Toson e 24 anni al figlio Mattia: la lettura della sentenza

Come scrive msn.com: il ragazzo di 19 anni ucciso con un colpo di pistola alla testa nella piazza del centro storico di Alatri in provincia di Frosinone, il 30 gennaio del 2023. Nella scorsa udienza, la pubblica ...

Alatri, ragazzo di 22 anni trovato a terra dopo un incidente in scooter: è in fin di vita, giallo sulla dinamica

Scrive msn.com: Un ragazzo di Alatri in fin di vita dopo un incidente in scooter, è giallo sulla dinamica. Il giovane, di 22 anni, è stato trovato questa notte intorno alle ore 2 da una gazzella dei carabinieri ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Incidente Ad Alatri: Guida Temeraria e Diretta Facebook, Gravi Conseguenze per una Famiglia

Un grave incidente frontale ad Alatri ha scosso una tranquilla giornata, coinvolgendo un giovane di 30 anni che stava trasmettendo in diretta su Facebook mentre guidava.