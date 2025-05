Tempo di lettura: < 1 minuto Denunciato in stato di libertà un cittadino extracomunitario di nazionalità africana, un 30enne al rione Libertà. Nel corso di uno dei capillari servizi di controllo del territorio della Polizia di Stato della Squadra Volante questo pomeriggio in via Napoli, la pattuglia ha provveduto a controllare i documenti personali e di guida di un uomo al volante di una vettura che ha destato sospetti da parte degli agenti. L’uomo è risultato in possesso di una patente di guida internazionale, che all’evidenza risultava taroccata, Inoltre l’autovettura era priva di assicurazione Rca. Per queste ragioni l’auto è stata sequestrata e l’uomo è stato denunciato in stato di libertà. L'articolo Al volante con patente falsa, denunciato un extracomunitario al rione Libertà proviene da Anteprima24. 🔗Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Al volante con patente falsa, denunciato un extracomunitario al rione Libertà