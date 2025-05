Al via la stagione di una delle discoteche più frequentate della Riviera

Al via la stagione di uno dei luoghi di divertimento più iconici della riviera! Il primo sabato notte dell'estate 2025, il Villapapeete di Milano Marittima presenta "Offworld", un viaggio interstellare tra musica e divertimento che continua fino all'alba, immersi in un giardino estivo. Preparatevi a un'esperienza unica e indimenticabile!

Il primo sabato notte dell'estate 2025 firmato Villapapeete, a Milano Marittima va in scena il 24 maggio e si chiama Offworld. Un viaggio interstellare tra musica e divertimento che finisce solo all'alba, in un giardino estivo. Off-world in inglese, soprattutto in ambito fantascientifico, vuol.

