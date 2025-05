Al via la nuova edizione de I viaggi del Cuore le anticipazioni

Da sabato 17 maggio, alle ore 09.30, su Canale 5, torna «I viaggi del Cuore», il format culturale e spirituale ideato e condotto da Don Davide Banzato. Scopriamo insieme le anticipazioni di questa emozionante nuova edizione, che ci porterà a esplorare luoghi e storie ricche di significato e profondità.

Da sabato 17 maggio, alle ore 09.30, su Canale 5, al via la nuova edizione de «I viaggi del Cuore», il format culturale e spirituale a cura di Don Davide Banzato, che esplora bellezza, storia, arte e tradizioni, attraverso i luoghi sacri dell'Italia e del Mondo. Il primo appuntamento fa tappa in Sicilia, che sarà protagonista di ben quattro puntate speciali. Da Catania si documenta la devozione per Sant'Agata, con l'imponente Etna a fare da cornice. Mentre l'iniziativa Discovering Rural Sicily, che coinvolge sette Gruppi di Azione Locale (GAL), offre l'occasione per raccontare le anime di vari territori della Sicilia occidentale e orientale, caratterizzati da una forte identità culturale e da un profondo impegno verso la sostenibilità.

