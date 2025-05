Al via i lavori in via Ponteselice dopo le segnalazioni dei residenti

Al via i lavori in Via Ponteselice a Casagiove, dopo anni di segnalazioni da parte dei residenti. Finalmente si concretizza un intervento atteso, volto a riqualificare l'area e risolvere i disagi legati al traffico, alla scarsa illuminazione e al degrado urbano. Con l’apertura del cantiere, i cittadini sperano in un miglioramento significativo della loro vita quotidiana.

Dopo anni di attesa e numerose segnalazioni, sono finalmente iniziati i lavori di riqualificazione in Via Ponteselice a Casagiove. L'intervento era atteso da tempo dai residenti, che da anni convivono con disagi legati al traffico, alla scarsa illuminazione e al degrado urbano. Con l'apertura.

