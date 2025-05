Al via i lavori di ammodernamento dell' ufficio postale di Crecchio

Al via i lavori di ammodernamento dell'ufficio postale di Crecchio, grazie al progetto “Polis” di Poste Italiane, mirato a migliorare i servizi nei comuni con meno di 15mila abitanti. Questa iniziativa porterà a una riorganizzazione degli spazi e a un potenziamento dei servizi offerti, contribuendo a rendere l'ufficio più moderno e funzionale.

