Al via i colloqui di Istanbul Mosca | Al tavolo solo con l' Ucraina Kiev | Minate sforzi di pace | Chi sono gli inviati di Putin

Venerdì 16 maggio segna l’inizio dei colloqui a Istanbul tra le delegazioni di Russia e Ucraina, alle 11.30 ora italiana. Tuttavia, le speranze di pace sono minate da crescenti tensioni. Si discute sull'attuale situazione del conflitto e sull'influenza degli inviati di Putin. Rimanete aggiornati con le ultime notizie in diretta.

Le notizie di venerdì 16 maggio sul conflitto in Ucraina, in diretta. L'inizio dei colloqui tra la delegazione russa e quella ucraina a Istanbul è stato fissato per le 11.30, ora italiana 🔗Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Al via i colloqui di Istanbul, Mosca: «Al tavolo solo con l'Ucraina». Kiev: «Minate sforzi di pace» | Chi sono gli inviati di Putin

Approfondimenti da altre fonti

Ucraina, al via a Istanbul i colloqui tra le delegazioni di Kiev e Mosca. Rubio: “Non mi aspetto progressi” – Diretta

Scrive ilfattoquotidiano.it: Il segretario di Stato Usa Marco Rubio ha dichiarato di non avere grandi aspettative riguardo i colloqui di pace tra Ucraina e Russia in Turchia e che Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin ...

Ucraina, al via i colloqui Mosca-Kiev ma senza leader

Segnala italiaoggi.it: I colloqui tra la delegazione russa e quella ucraina a Istanbul alla fine si faranno. Ma senza Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky. Dopo una giornata di caos, annunci, smentite e accuse reciproche, la ...

Ucraina-Russia, colloqui oggi a Istanbul senza Zelensky e Putin

Da msn.com: Prendono il via oggi alle 10 ora locale – le 9 in Italia – i colloqui di pace a Istanbul in Turchia tra Russia e Ucraina. Lo ha annunciato il capo della delegazione di Mosca, Vladimir Medinsky, second ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Ucraina, forze russe vicine a Kiev : zero progressi in colloqui

Sirene in diverse città dell' Ucraina, da Leopoli a Kiev, da Cherasky a Charkiv. Lo riporta il Guardian.