Al via i colloqui di Istanbul Kiev accusa | Mosca sta indebolendo gli sforzi di pace | Chi sono gli inviati di Vladimir Putin

Il 16 maggio segna l'avvio dei colloqui di pace tra Ucraina e Russia a Istanbul. Mentre Kiev accusa Mosca di sabotare gli sforzi di pace, gli occhi sono puntati sugli inviati di Vladimir Putin. Segui le notizie in diretta sull'andamento del conflitto e gli sviluppi delle negoziazioni.

Le notizie di venerdì 16 maggio sul conflitto in Ucraina, in diretta. L'inizio dei colloqui tra la delegazione russa e quella ucraina a Istanbul è stato fissato per le 11.30, ora italiana 🔗Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Al via i colloqui di Istanbul, Kiev accusa: «Mosca sta indebolendo gli sforzi di pace» | Chi sono gli inviati di Vladimir Putin

