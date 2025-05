Al via dal 17 maggio a Firenze le ' Settimane della consapevolezza'

Firenze, 16 maggio 2025 - Incontri, proiezioni, presentazioni di libri, mostre e molto altro ancora, 15 giorni e oltre 30 eventi dislocati in tutto il quartiere 4. Obiettivo, accendere i riflettori sul tema delle demenze, sensibilizzare i cittadini su una problematica sempre più diffusa che ha un impatto molto importante sui malati come sulle famiglie, costruire quindi una comunità più inclusiva e informata anche per dare il supporto necessario ai caregiver. È l’obiettivo di “Settimane della consapevolezza. Per una comunità solidale verso le demenze”, manifestazione promossa dal quartiere 4 e dalla Rete di solidarietà in collaborazione con tante realtà ed associazioni. Si comincia con “Il gusto della solidarietà”, cena organizzata sabato 17 maggio alle 19:30 in piazza dell’Isolotto a sostegno della Rete di solidarietà, per chiudere il 1° giugno al Teatro cantiere Florida con uno spettacolo dal titolo “Oltre la memoria. 🔗Leggi su Lanazione.it

