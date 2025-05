Apre i battenti oggi Agrofutura, il festival della filiera agroalimentare che porterà per due giorni, nel cuore di Bologna, un ricco programma di eventi, laboratori, incontri, degustazioni e momenti culturali aperti al pubblico. Sede centrale dell’iniziativa sarà il Museo della Storia di Bologna- Palazzo Pepoli, ma l’intera città sarà coinvolta con il percorso ‘Agrofutura in città’: 23 attività commerciali selezionate da Confcommercio Ascom Bologna offriranno esperienze, assaggi, ricette e iniziative dedicate. Il festival proporrà laboratori per bambini e adulti su orticoltura, funghi, piante officinali, biodiversità e api, momenti divulgativi, oltre a incontri con esperti, istituzioni e imprenditori agricoli. Tra i momenti clou, la business conference di stamattina, dalle 9.30 e la proiezione del docufilm ‘Ho visto il finimondo’ a cura de il Resto del Carlino, sull’alluvione in Emilia-Romagna, in programma oggi e domani. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Al via Agrofutura, festival dal campo alla tavola