Al via a Castel Sant’Angelo progetto internazionale ‘Pellegrinaggi | passi nelle fede’

Al via a Castel Sant'Angelo il progetto internazionale "Pellegrinaggi: Passi nella Fede". Promosso dal Centro Regionale Danza Lazio, DanTe – danze di terra unisce danza contemporanea e patrimonio storico, offrendo un'esperienza culturale innovativa e immersiva che celebra la ricchezza delle tradizioni artistiche italiane. Un’opportunità unica per scoprire nuove forme di espressione.

Un vento di innovazione e arte coreutica soffia sulla scena culturale italiana con DanTe – danze di terra, il progetto nazionale promosso dal Centro Regionale Danza Lazio che mixa danza contemporanea e patrimonio storico in una visione ambiziosa e condivisa. Un'immersione suggestiva nel tempo e nello spazio, liberamente ispirato al peregrinare dantesco nella

Tra le compagnie attese nella capitale, il BdR, la Mvula Sungani Physical Dance, Dce Produzioni accanto ai danzatori del corpo di ballo del Teatro dell'Opera di Roma e complessi provenienti da Polonia

