Al Teatro Schipa la presentazione di Dieci nuovo album del gruppo Alla Bua

Al Teatro Schipa di Gallipoli, venerdì 16 maggio alle 20:30, è in programma una serata all'insegna di musica, allegria, tradizione e solidarietà. Durante l'evento, verrà presentato il decimo album del gruppo Alla Bua, che unisce le radici della cultura musicale salentina a nuove sonorità, celebrando un affascinante viaggio tra passato e presente.

