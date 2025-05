Al Teatro Garage Andy & Norman commedia di Neil Simon in favore della fondazione Gigi Ghirotti

Un'emozionante serata di teatro vi attende al Teatro Garage con "Andy & Norman", una brillante commedia di Neil Simon. Diretto e interpretato da Gino Versetti, il ricavato sarĂ in parte devoluto alla Fondazione Gigi Ghirotti. Non perdere l'occasione di divertirti e contribuire: biglietti a 15 euro (10 euro per under 12)!

ANDY & NORMAN di Neil Simon per Fondazione Gigi Ghirotti (parte dell'incasso sarĂ devoluto in beneficenza!) Biglietto Unico 15 euro (10euro per under12) ANDY & NORMAN di Neil Simon diretto e interpretato da Gino Versetti con Guglielmo Versetti, Ilaria De Stefano e Massimo Giardina Musica. 🔗Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Al Teatro Garage "Andy & Norman", commedia di Neil Simon in favore della fondazione Gigi Ghirotti

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Al Teatro Garage domenica 18 maggio c’è “Andy & Norman” (ore 14.30 ed ore 18.00), con una parte dell’incasso per la “Gigi Ghirotti”

Scrive ligurianotizie.it: Dopo il grande successo delle prime rappresentazioni, dove c’è stato il tutto esaurito in teatro, torna la Compagnia Teatrale Altea con la commedia brillante “Andy & Norman” di Neil Simon. Questa volt ...

Teatro Garage, domenica 18 maggio Andy & Norman ore 14.30 e 18: parte dell’incasso per la Gigi Ghirotti

Riporta ligurianotizie.it: Dopo il grande successo delle prime rappresentazioni, dove c’è stato il tutto esaurito in teatro, torna la Compagnia Teatrale Altea con la commedia brillante “Andy & Norman” di Neil Simon.

Al Teatro nel Garage arriva Aniello Vintitrè

Riporta rainews.it: Domenica 13 aprile, alle ore 18, il Teatro nel Garage ospita la prima dello spettacolo “Aniello Vintitrè” scritto e diretto da Salvatore Formisano, con protagonista Sasà Trapanese.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Matteo Berrettini e Andy Murray: Sfida al Miami Open 2024, Orari TV e Diretta Streaming

Miami Open 2024, uno degli appuntamenti più attesi è senza dubbio il confronto tra Matteo Berrettini e Andy Murray.