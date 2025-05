Al Salone la verità sul caso Dicker | Il segreto è avere un cuore bambino

Un’indagine senza un crimine; uno stile nuovo che esce dai confini del thriller, un “libro per tutti” che fa sorridere ma anche riflettere. Svizzero, classe 1985, autore di gialli bestseller di grande successo – tra cui La verità sul caso Harry Quebert, diventato una serie tv interpretata da Patrick Dempsey – alla soglia dei 40 anni Joël Dicker rompe gli schemi narrativi che lo hanno reso lo scrittore straniero più letto in Italia nel 2024 (con Un animale selvaggio) e sorprende il suo pubblico con un romanzo diverso dai precedenti: valica le porte dell’infanzia e sceglie di calarsi nel punto di vista di una ragazzina delle elementari. "Ai bambini piace fare tante domande. Agli adulti no. Gli adulti non amano aprire gli occhi sul mondo, forse perché hanno paura", ha detto ieri lo scrittore al Salone del Libro di Torino, nella giornata inaugurale, durante la presentazione de La catastrofica visita allo zoo (La nave di Teseo, traduzione di Milena Zemira Ciccimarra). 🔗Leggi su Quotidiano.net

