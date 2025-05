Al posto delle patatine duecentomila euro in contanti

In un’operazione sorprendente all'aeroporto di Fiumicino, i funzionari delle dogane hanno sequestrato quasi 200mila euro in contanti nascosti al posto di patatine e olio da cucina. Questo episodio mette in luce l'efficacia dei controlli doganali e l'importanza della vigilanza contro il traffico di denaro non dichiarato.

Soldi contanti al posto delle patatine dell'olio da cucina. Quasi 200mila euro sono stati sequestrati presso l'area partenze dell'aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino, nell'ambito di un'operazione congiunta tra i funzionari dell'ufficio delle dogane di Roma 2 dell'agenzia delle dogane e dei.

