al combat camp arrivano i campioni da oggi appuntamento a cesenatico

In riviera si tiene l’edizione 2025 del Combat Camp, autentico punto di riferimento per tanti atleti di sport da combattimento. All’Accademia Acrobatica di Cesenatico, da oggi al 18 maggio, si terranno allenamenti e stage dedicati a Kickboxing, Muay thai e pugilato. Sono oltre cento gli iscritti provenienti da tutta Italia e persino dalla Svizzera. L’organizzatore Massimo Mariani dell’Edera Kickboxing di Forlì crede molto in questo evento: "Non abbiamo lasciato nulla al caso, invitando i campioni del panorama nazionale e mondiale più forti e titolati. La nostra attenzione è caduta sul thailandese Yodpt Petchrungruang pluricampione mondiale di Muay thai, che difenderà la cintura pochi giorni dopo essere stato presente come formatore da noi al camp. Anche con la kickboxing non saremo da meno, visto che sarà presente un campione del calibro di Angelo Volpe, professionista plurititolato che ha combattuto e sta combattendo nei circuiti più prestigiosi al mondo. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

