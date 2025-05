Al Club Nautico Rimini appuntamento con il memorial Sorci in ricordo del velista scomparso a soli 19 anni

Al Club Nautico Rimini si svolgerà il Memorial Sorci, un evento dedicato alla memoria del giovane velista Antonio Sorci, scomparso nel 1994 a soli 19 anni. Questa manifestazione, parte del calendario agonistico 2025, è organizzata in collaborazione con la Federazione Italiana Vela (FIV) per celebrare la passione per la vela e il suo indimenticabile talento.

L'appuntamento, in ricordo del velista Antonio Sorci prematuramente scomparso nel 1994 a soli 19 anni di età, si inserisce nell'ambito del calendario agonistico promosso dal Club Nautico Rimini per la stagione 2025 ed è realizzato in collaborazione con la Fiv - Federazione Italiana Vela.

