AL CENTRO COMMERCIALE L’AQUILONE TORNA L’AQUILA-CULT DA MAGGIO A DICEMBRE 2025

Incontri, storie e tanti ospiti d’eccezione L’AQUILA, 14 maggio 2025 – Dopo il successo dell’edizione 2024, torna L’AQUILACULT, il progetto culturale del Centro Commerciale L’Aquilone per avvicinare il pubblico alla cultura in modo diretto e inclusivo. Mentre la passata edizione ha visto protagonisti personaggi eccellenti della cultura locale, la rassegna 2025 varca i confini con personalità di respiro nazionale, autorevoli e influenti, appartenenti ai vari mondi: cultura, spettacolo, musica, sport, letteratura, gastronomia. Da maggio a dicembre 2025 il calendario della rassegna andrà arricchendosi man mano di nuovi appuntamenti che uniscono linguaggi, generazioni e ambiti diversi, in uno spazio aperto alla cittadinanza. L’edizione 2025 si apre con due appuntamenti, alle ore 18:00: nel weekend di sabato 17 “Vivi lo sport, balla la vita” della Federlibertas e Movi&Dance L’Aquila e domenica 18 maggio interviene una personalità di spicco come Annalisa Minetti con “Musica e sport per la vita” un incontro spettacolo in cui eseguirà brani di successo del suo repertorio. 🔗Leggi su Laprimapagina.it

