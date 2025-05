Aiutò il narcos Imperiale a occultare 600 chili di droga | 12 anni all' imprenditore Fontana

Giovanni Fontana, imprenditore napoletano, è stato condannato a 12 anni di carcere per aver aiutato Raffaele Imperiale, noto narcotrafficante, a nascondere 600 chili di droga. La Direzione distrettuale antimafia di Napoli ha accusato Fontana di fornire supporto logistico a uno dei latitanti più pericolosi d'Italia, arrestato dopo anni di ricerca.

È stato condannato a 12 anni di carcere l'imprenditore Giovanni Fontana accusato dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli di avere fornito supporto logistico al narcos napoletano Raffaele Imperiale, ritenuto tra i principali ricercati italiani fino all'arresto e conosciuto anche come il. 🔗Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Aiutò il narcos Imperiale a occultare 600 chili di droga: 12 anni all'imprenditore Fontana

Potrebbe interessarti su Zazoom

Dune: Spice Wars presenta la casata imperiale Corrino

Dune: Spice Wars, 4X di strategia in tempo reale, da oggi il benvenuto alla Casata Imperiale Corrino come una delle cinque fazioni giocabili, espandendo così la già ardente guerra per la spezia.