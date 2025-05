Aisha bint Faisal la nipote di Rania e Abdullah di Giordania ha detto sì con un abito da sposa degno di Grace Kelly

Aisha bint Faisal, nipote della regina Rania e del re Abdullah giordano, ha detto il suo "sì" in uno splendido abito da sposa che evoca la grazia di Grace Kelly. La principessa ha sposato Karim Al Mufti, indossando un elegante vestito bianco con mantellina e cintura drappeggiata, richiamando alla mente l'iconico look della moglie di Ranieri III di Monaco.

La principessa è convolata a nozze con Karim Al Mufti avvolta in un elegante abito bianco con mantellina e cintura drappeggiata che a molti ha ricordato quello della moglie di Ranieri III di Monaco 🔗Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Aisha bint Faisal, la nipote di Rania e Abdullah di Giordania ha detto sì con un abito da sposa degno di Grace Kelly

Ne parlano su altre fonti

Aisha bint Faisal, la nipote di Rania e Abdullah di Giordania ha detto sì con un abito da sposa degno di Grace Kelly

Da vanityfair.it: La principessa è convolata a nozze con Karim Al Mufti avvolta in un elegante abito bianco con mantellina e cintura drappeggiata che a molti ha ricordato quello della moglie di Ranieri III di Monaco ...

Rania di Giordania, lo spettacolare matrimonio della nipote Aisha. Ma lei non c’è

Scrive dilei.it: Rania di Giordania è la grande assente alle nozze della nipote, la Principessa Aisha. Ma al Royal Wedding è sostituita dalla nuora Rajwa.

A First Look At HRH Princess Aisha Bint Faisal’s Fairytale Wedding

Si legge su harpersbazaararabia.com: Princess Aisha bint Faisal of Jordan is the daughter of Prince Faisal bin Al Hussein and Princess Alia, and the niece of His Majesty King Abdullah II. She is also the younger sister of Princess Ayah ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

La cantante Madame con l'abito da 4mila euro e le ciabatte da 350 euro!

Madame si è esibita in una serata di beneficenza organizzata da Luisa Via Roma. Per l'occasione la cantante, che ha cantato a piedi nudi, si è presentata all'evento indossando delle ciabatte di gomma Versace.