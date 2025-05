Aidem Digital Storytelling per l’infanzia e la primaria | come usare LIM tablet e display per una didattica creativa Corso online accreditato

Scopri come integrare il Digital Storytelling nella didattica per l'infanzia e la primaria con il nostro corso online accreditato di 15 ore. Impara a utilizzare tablet e display per stimolare creatività, pensiero critico e competenze digitali, arricchendo le esperienze didattiche e coinvolgendo i tuoi studenti in modo innovativo e stimolante.

Corso online accreditato (15 ore) per supportare i docenti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria ad integrare discipline e campi di esperienza con il Digital Storytelling, uno strumento innovativo che favorisce creatività, pensiero critico e competenze digitali. L'articolo (Aidem) Digital Storytelling per l’infanzia e la primaria: come usare LIM, tablet e display per una didattica creativa (Corso online accreditato) . 🔗Leggi su Orizzontescuola.it

