AI Mattarella | orientare cambiamenti verso forme lavoro più degne

Il Presidente Mattarella sottolinea l'importanza di orientare i cambiamenti verso forme di lavoro più dignitose, evidenziando il legame tra formazione e sviluppo tecnologico. Durante l'incontro a Torino, ha affermato che le sfide poste dall'intelligenza artificiale rappresentano opportunità da gestire responsabilmente per trasformarle in un alleato per un futuro migliore.

Torino, 16 mag. (askanews) – “Formazione e sviluppo tecnologico sono sempre più temi fra di loro collegati, a cominciare delle sfide dell’intelligenza artificiale. Sarebbe illusorio ignorare la portata di questi cambiamenti. Essi, se orientati responsabilmente, possono diventare un potente alleato per promuovere forme di lavoro più degne, realmente all’altezza dei valori che l’ILO difende”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenendo a Torino alla Cerimonia di apertura dell’Anno Accademico della Scuola di Sviluppo del Centro internazionale di Formazione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro. “La formazione, l’aggiornamento continuo e la valorizzazione delle competenze – ha sottolineato il Capo dello Stato – rappresentano oggi strumenti imprescindibili per rendere effettivo e universale il diritto al lavoro. 🔗Leggi su Ildenaro.it

