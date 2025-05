Massima efficienza e profitti in grande crescita: queste sono le parole chiave che attualmente stanno guidando il mondo del retail. “ L’innovazione è lo strumento specifico dell’imprenditoria, l’atto che favorisce il successo con una nuova capacità di creare benessere ”: sempre incisive le parole dell’ex economista e saggista Peter Ferdinand Drucker che, al giorno d’oggi, toccano da vicino la tecnologia del momento, ovvero l’ intelligenza artificiale. Quest’ultima, stando a una serie di ricerche condotte sulle principali testate internazionali del settore da Espresso Communication per conto della tech company QuestIT, appartenente al gruppo Vection Technologies, risulta in grande ascesa in tutti i principali settori operativi, tra cui il retail. Le prime conferme in merito giungono da una recente indagine dal respiro globale a firma di Financial Express: entrando più nel dettaglio nel corso dell’ultimo anno i retailer registrano, grazie all’ applicazione quotidiana dell’artificial intelligence, un significativo aumento della produttività ( +33% ) e un importante riduzione dei costi di gestione ( -67% ). 🔗Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - AI Excitement, nuovo studio su intelligenza artificiale e retail