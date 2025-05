Agropoli conclusi i lavori di adeguamento e completamento del campo Polito

Ad Agropoli si celebra l'inaugurazione del campo di calcio "Polito", prevista per domani, sabato 17 maggio, alle ore 11. Conclusi i lavori di adeguamento e completamento, il rettangolo di gioco in località Mattine è stato arricchito da un nuovo manto in erba sintetica, pronto ad accogliere le sfide sportive della comunità .

Approfondimenti da altre fonti

Agropoli: sabato l’inaugurazione del campo “Polito”

Segnala infocilento.it: Si terrà sabato 17 maggio, alle ore 11.00 , l’inaugurazione, a conclusione degli interventi di adeguamento e completamento, del campo di calcio “Polito” in località Mattine ad Agropoli.

Agropoli, lavori in centro fermi al palo: Coppola attacca, Mutalipassi rassicura

infocilento.it scrive: Caos sulle opere pubbliche ad Agropoli, l’ex sindaco Adamo Coppola attacca comune e funzionari. Al centro delle polemiche i lavori di restyling in Piazza Vittorio Veneto. Il 20 marzo la ...

Agropoli, fondi lavori pubblici: si punta su eliporto e scuola

Riporta vocedistrada.it: Agropoli. Nuova destinazione dei fondi per lavori pubblici. Stop ad alcuni progetti, si punta su eliporto e scuola. Il Comune, guidato dal sindaco Roberto Mutalipassi, ha ridefinito gli interventi ...

