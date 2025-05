agrofutura un viaggio tra le sfide dell agricoltura contemporanea tra sostenibilità e nuove tecnologie

Bologna, 16 maggio 2025 - Un vero e proprio viaggio per esplorare le sfide dell' agricoltura contemporanea, ma anche le potenzialità del Made in Italy agroalimentare. Così nel cuore del centro storico, tra Palazzo Pepoli e piazza Minghetti, il festival Agrofutura abbraccia la città. E lo fa riunendo agricoltori, imprenditori, istituzioni, startupper e chef per esplorare insieme le sfide di uno dei settori simbolo del nostro Paese. Massimiliano Donati Un progetto editoriale e territoriale del Carlino, insieme con La Nazione e Quotidiano Nazionale, finanziato dalle Regioni Toscana ed Emilia-Romagna, con il patrocinio del Comune di Bologna. Bper Banca è main partner, mentre gli altri partner sono Inalca - Gruppo Cremonini, Orogel e Selenella. Partner scientifico è l’Università di Bologna, mentre partner di Agrofutura in città è Confcommercio Ascom Bologna. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

