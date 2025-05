Agrofutura oggi l’inaugurazione Conferenze aperitivi e tavole green | l’agricoltura del futuro è in città

Bologna, 16 maggio 2025 – Debutta oggi il festival Agrofutura dedicato fino a domani all’agricoltura e alle riflessioni e visioni innovative ad essa legata. Quartier generale è Palazzo Pepoli, sede del Museo della Storia, dove proprio questa mattina alle 9,30 si aprono le porte della due giorni con una Business Conference che sonderà le politiche nazionali e regionali a sostegno dell’agricoltura, con uno sguardo agli scenari evolutivi, alle sfide e alle opportunità della filiera agroalimentare italiana, all’agritech (si può partecipare registrandosi qui: quotidiano.netagrofutura-business-conference-bologna ). Si innesta, in questo fertile terreno, uno storytelling più pop, ospitato da Casa Carlino, la serra in piazza Minghetti che molti bolognesi avranno già avuto modo di ammirare nei giorni scorsi, in cui storie virtuose di chi ha investito in questo mondo, possono servire da ispirazione e ulteriore riflessione. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

