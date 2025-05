agrofutura in città menù tra botteghe e ristoranti per scoprire le specialità

Bologna, 16 maggio 2025 – Al suo secondo giorno di intensa programmazione, sabato 17 maggio Agrofutura entra nel vivo della sua espansione urbana grazie alla collaborazione con Confcommercio Ascom. Si chiama “ Agrofutura in città ” il festival diffuso che coinvolge 23 esercizi commerciali tra ristoranti, botteghe, salsamentari, drogherie, pasticcerie, panifici, enoteche, librerie e negozi di charme che insieme creano per il pubblico il “ Menù Carlino ”, un percorso di assaggi, dimostrazioni e degustazioni in tutta la città. Ogni esercizio commerciale coinvolto, segnalato da un allestimento firmato Agrofutura & il Resto del Carlino, presenta già dalla mattina un’esperienza nel proprio negozio e la mappa con tutte le attività è pubblicata sul giornale e sul sito del Carlino (clicca qui). La partenza può essere alla Bottega del Caffè in via degli Orefici 6 dove si possono degustare specialità del territorio: per il cioccolato l’azienda Majani con alcuni dei suoi prodotti di immagine ovvero scorza, tortellino e altro. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

