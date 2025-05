Agrofutura | il programma di sabato 17 maggio da Palazzo Pepoli a Piazza Minghetti

Agrofutura torna sabato 17 maggio con un variegato programma da Palazzo Pepoli a Piazza Minghetti. Dalle 10, la Stanza Verde ospiterà un laboratorio dedicato alle piante officinali e spontanee, guidato dall'agronomo Andrea Mantovan. Un’occasione imperdibile per scoprire il mondo vegetale e le sue molteplici applicazioni. Partecipate!

Agrofutura continua sabato 17 maggio, con un ricco programma fra Casa Carlino e il Museo della Storia di Bologna a Palazzo Pepoli. Si comincia proprio qui alle 10: nella Stanza Verde, al piano terra, si terrà il laboratorio Piante officinali e spontanee con l’agronomo Andrea Mantovan, che condurrà, alle 11, anche Didattica dell’orto e alle 12 Piante officinali e spontanee (tutti pensati per adulti e su registrazione). Nella Sala Biodiversità, invece, ecco (alle 10), il laboratorio Funghi, con l’agronomo Dario Nania e Chiara Cristoni di O2Farm su registrazione, rivolto a bambini 7-12 anni. Sempre loro guideranno anche Acquaponica (alle 11) e alle 12 il lab Funghi. Si ritorna nella stanza verde alle 14.30, sempre con il laboratorio Didattica dell’orto con l’agronomo Mantovan (su registrazione). 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Agrofutura: il programma di sabato 17 maggio, da Palazzo Pepoli a Piazza Minghetti

Se ne parla anche su altri siti

Agrofutura: il programma di sabato 17 maggio, da Palazzo Pepoli a Piazza Minghetti

Lo riporta msn.com: A Bologna laboratori e ‘Casa Carlino’ con tanti ospiti Per ‘Carlino140’ interviste anche agli assessori regionali Priolo e Mammi ...

Agrofutura in città, menù tra botteghe e ristoranti per scoprire le specialità

Riporta msn.com: Sabato 17 maggio in 23 attività di Bologna sarà possibile gustare prelibatezze territoriali e cibi tipici, Dal cioccolato al salame rosa fino al Pane del Reno. E poi i prodotti Dop e Igp. Spazio anch ...

Agrofutura: il festival dell'agricoltura del futuro arriva a Bologna

Segnala msn.com: Prende il via domani e sabato a Bologna il viaggio di Agrofutura, il festival dell'agricoltura del futuro che è il progetto editoriale e territoriale di Qn Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

eFootball.Pro IQONIQ: PROGRAMMA QUARTA GIORNATA DI CAMPIONATO

Sabato 13 febbraio torna di scena il campionato eFootball.Pro, Juventus e Roma scenderanno in campo contro l’Arsenal e il Bayern Monaco Konami Digital Entertainment B.