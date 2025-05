Agguato nel quartiere Ponticelli di Napoli | ucciso 26enne pregiudicato

Un tragico agguato ha scosso il quartiere Ponticelli di Napoli, dove un 26enne pregiudicato, Antonio De Cristofaro, è stato ucciso la sera del 15 maggio in via del Flauto Magico. Secondo le prime ricostruzioni, l'episodio evidenzia le tensioni e la criminalità che affliggono la zona est della città.

Un giovane di 26 anni è morto nella serata di ieri sera, 15 maggio, in via del Flauto Magico, nel rione Conocal, zona est di Napoli. La vittima è Antonio De Cristofaro, un giovane pregiudicato con vari precedenti penali alle spalle. A quanto si apprende dalle prime ricostruzioni, De Cristofaro sarebbe stato vittima di un agguato avvenuto poco prima della mezzanotte, ore 23.20: è stato colpito da diversi colpi d’arma da fuoco. Sul luogo dell’agguato sono intervenuti gli agenti del commissariato di polizia di Ponticelli, la squadra mobile di Napoli e i soccorsi che hanno trasportato d’urgenza la vittima all’ ospedale Villa Betania. Per la gravità delle ferite riportate la giovane vittima è deceduta poco dopo. Polizia e squadra mobile stanno indagando sul caso. L'articolo Agguato nel quartiere Ponticelli di Napoli: ucciso 26enne pregiudicato proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Agguato nel quartiere Ponticelli di Napoli: ucciso 26enne pregiudicato

