Agguato a Napoli nella notte ucciso un 26enne

Un agguato nella notte ha scosso Napoli, con un giovane di 26 anni, Antonio De Cristofaro, che è stato colpito da colpi di arma da fuoco nel quartiere di Scampia. Nonostante il pronto intervento della polizia e il trasporto d'urgenza all'ospedale Villa Betania, le sue condizioni si sono rivelate critiche.

AGI - Agguato a Napoli nella notte. Nel quartiere di Scampia, in via Flauto Magico, la polizia é intervenuta intorno alle 23.20 dopo una segnalazione di spari in strada. Antonio De Cristofaro, 26 anni, diversi precedenti, era ferito gravemente ed è stato trasportato all'ospedale Villa Betania, dove però é deceduto. Il pm di turno ha disposto il sequestro della salma. Indaga la Squadra mobile con il commissariato. 🔗Leggi su Agi.it © Agi.it - Agguato a Napoli nella notte, ucciso un 26enne

