Aggressioni, maranza, rapine: che cosa sta succedendo a Monza e che cosa sta facendo il Comune

monzatoday.it scrive: Bande di maranza che nella via della movida aggrediscono ragazzi poco più grandi mandandoli in ospedale con il naso rotto e serie lesioni agli occhi; una donna che in pieno giorno subisce una tentata ...

Rapine, pestaggi e aggressioni: in Aula scoppia il caso sicurezza

primamonza.it scrive: Rapine, pestaggi e aggressioni: in Aula scoppia il caso sicurezza. Fatti gravissimi che sono avvenuti a Monza nelle ultime settimane e che sono stati segnalati dai consiglieri di opposizione ...

"Nessuna emergenza maranza". Ma i giardini Nei di notte chiudono

Riporta msn.com: Aggressioni e rapine in centro storico e nelle strade della movida, ma a Monza non c’è un’emergenza giovanile, a ...

