Aggressione a sfondo sessuale Choc per l’agguato al 17enne | Zona sempre più insicura

Aggressione a sfondo sessuale scuote la comunità: un 17enne è stato aggredito lunedì pomeriggio lungo la 'diagonale' a Modena. L’episodio, avvenuto in una zona sempre più insicura, ha scatenato la caccia all’uomo da parte dei carabinieri, che cercano il responsabile armato di coltello. Un fatto che solleva preoccupazione e timore tra i cittadini.

E’ caccia all’uomo dopo l’aggressione a sfondo sessuale avvenuta lunedì pomeriggio lungo il percorso della ’diagonale’ e Modena. I carabinieri stanno cercando di rintracciare l’uomo che, minacciandolo con un coltello, ha trascinato sull’erba dietro un cespuglio un ragazzo di 17 anni che stava tornando a casa in bicicletta. I militari stanno sentendo testimoni e soprattutto visionando i filmati delle telecamere della zona. Una di queste avrebbe inquadrato il momento dell’approccio quando l’uomo, camminando su via Rinaldi ha cominciato a fare domande insistenti al ragazzo mostrandogli un coltello per poi pochi metri più avanti trascinarlo sull’erba e, stringendogli con un braccio il collo, ha tentato una violenza sessuale. Il ragazzo – pare anche ripreso dall’aguzzino con un telefonino – è riuscito a divincolarsi e a scappare. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Aggressione a sfondo sessuale. Choc per l’agguato al 17enne: "Zona sempre più insicura"

Aggressione a sfondo sessuale alla Madonnina, vittima un 17enne.

L'aggressione è avvenuta lunedì pomeriggio su una pista ciclabile in via Rinaldi MODENA – Una violenza in pieno giorno lungo la pista ciclabile. La vittima un ragazzo di 17 anni che stava tornando a casa.

"A 17 anni vittima di tentato stupro"

Episodio choc alla Madonnina in pieno giorno, minorenne aggredito sulla ciclabile: "Tenuto per il collo e minacciato con un coltello"

Modena, tentata violenza sessuale su un 17enne: «Ripreso con il telefono e con un coltello lo ha trascinato sull'erba»

E' stato prima avvicinato, poi minacciato con il coltello e alla fine la tentata violenza sessuale, dopo essere stato spinto per terra dietro ad un cespuglio. Una violenza inaudita in pieno giorno.

